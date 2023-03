Disoccupazione, se la tua indennità è stata sospesa puoi riattivarla: come fare (Di domenica 12 marzo 2023) L’INPS ha reso noto che per riattivare il trattamento di Disoccupazione sospeso è necessaria una procedura particolare Naspi 2023 sospesa. È possibile che, ai lavoratori disoccupati che percepiscono l’indennità di Disoccupazione Naspi, non sia arrivata la mensilità di febbraio 2023. Il movimento disoccupati (AnsaFoto) – ilovetrading.itNel caso in cui l’erogazione sia stata sospesa, è possibile che la motivazione riguardi l’invio della comunicazione riguardante il reddito annuo presunto. A fare chiarezza sulla questione è stata direttamente l’Inps con il Messaggio numero 790 del 23 febbraio, nel quale si ricorda che, “per le prestazioni di Disoccupazione NASpI in corso di fruizione, in riferimento alle quali durante l’anno 2022 è ... Leggi su ilovetrading (Di domenica 12 marzo 2023) L’INPS ha reso noto che per riattivare il trattamento disospeso è necessaria una procedura particolare Naspi 2023. È possibile che, ai lavoratori disoccupati che percepiscono l’diNaspi, non sia arrivata la mensilità di febbraio 2023. Il movimento disoccupati (AnsaFoto) – ilovetrading.itNel caso in cui l’erogazione sia, è possibile che la motivazione riguardi l’invio della comunicazione riguardante il reddito annuo presunto. Achiarezza sulla questione èdirettamente l’Inps con il Messaggio numero 790 del 23 febbraio, nel quale si ricorda che, “per le prestazioni diNASpI in corso di fruizione, in riferimento alle quali durante l’anno 2022 è ...

