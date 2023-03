Diritto di accompagnamento Inps per i bimbi insulino - dipendenti (Di domenica 12 marzo 2023) Scatta l'indennità di accompagnamento dell'Inps per i bimbi che, fin da piccini, sono affetti dal diabete e sono "insulino - dipendenti": il fatto che conducano una "vita normale" e svolgano tutti gli ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 12 marzo 2023) Scatta l'indennità didell'per iche, fin da piccini, sono affetti dal diabete e sono "": il fatto che conducano una "vita normale" e svolgano tutti gli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... iconanews : Diritto di accompagnamento Inps per i bimbi insulino-dipendenti - supermario622 : @ottobrerosa forse una persona come lei totalmente priva di cervello può esprimere una cosa del genere. ha diritto… - mauri48aho : RT @Crudeli45198835: I diritti alla salute e alla vita del Disabile non sono una vetrina. La distruzione della salute pubblica come diritto… - Crudeli45198835 : RT @Crudeli45198835: I diritti alla salute e alla vita del Disabile non sono una vetrina. La distruzione della salute pubblica come diritto… - Crudeli45198835 : I diritti alla salute e alla vita del Disabile non sono una vetrina. La distruzione della salute pubblica come diri… -