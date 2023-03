Diretta Juve - Sampdoria 3 - 2 | Vlahovic sbaglia un rigore al 69' LIVE

(Di domenica 12 marzo 2023) TORINO - Riprendere la propria rincorsa in campionato dopo il ko in casa della Roma senza pensare al - 15 in sospeso . Questo l'obiettivo dellantus , che oggi (domenica 12 marzo, ore 20:45) tra ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Juve-Sampdoria, le formazioni ufficiali: Miretti e Fagioli con Vlahovic Diretta - juve_magazine : DIRETTA ONLINE - Serie A, Juventus-Sampdoria: live report, formazioni e dettagli - sportli26181512 : Diretta Juve-#Sampdoria: segui LIVE la partita di oggi: Commenti esclusivi, momenti salienti, moviola, cronaca del… - ilbianconerocom : Juve-Samp LIVE: le FORMAZIONI UFFICIALI, c'é Barrenechea, Miretti dietro Vlahovic - asr_futfem : @Walkerita Io ieri ho visto la diretta gol, e mentre mostravano la juve ascoltavo lui. Comunque a breve dovrebbero… -

Di seguito ladel ...Una sfida che mette in palio tre punti fondamentali per i rispettivi obiettivi che sarà... Calciomercato.it vi offre il match dell'Allianz Stadium' trae Samp in tempo reale. Formazioni ...Cronaca della partita con tabellino [ AGGIORNA LADI JUVENTUS - SAMPDORIA ] RISULTATO IN: JUVENTUS - SAMPDORIA 2 - 2 SECONDO TEMPO 7' Laconcentra le sue giocate nella metà campo ...

76' - Cambio nella Sampdoria: esce Nuytink ed entra Paoletti. 75' - Ammonito Locatelli per proteste. 74' - Cross dalla destra di Zanoli a cercare Leris, Cuadrado ...67' - CALCIO DI RIGORE PER LA JUVENTUS! Cuadrado entra in area di rigore, sterza sul sinistro e viene sgambettato da Augello. Rigore sacrosanto. 65' - C'erano dubbi ...