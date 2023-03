Dimarco pronto a tornare: suo il posto da titolare in Porto-Inter (Di domenica 12 marzo 2023) Dopo le ultime uscite nelle quali Robin Gosens è sceso in campo dal primo minuto sulla fascia sinistra dell’Inter, è il momento per Federico Dimarco di riprendersi il posto da titolare in Porto-Inter. Specialmente dopo il recupero dall’infortunio. RITORNO – Dopo le ultime tre gare nelle quali non è sceso in campo da titolare a causa di un problema fisico, Federico Dimarco è pronto a tornare dal primo minuto in occasione di Porto-Inter. L’esterno sinistro nerazzurro è infatti l’indiziato principale a partire da titolare nella difficile sfida di martedì in UEFA Champions League, con Robin Gosens di ritorno in panchina. Inter-News - Ultime notizie e ... Leggi su inter-news (Di domenica 12 marzo 2023) Dopo le ultime uscite nelle quali Robin Gosens è sceso in campo dal primo minuto sulla fascia sinistra dell’, è il momento per Federicodi riprendersi ildain. Specialmente dopo il recupero dall’infortunio. RITORNO – Dopo le ultime tre gare nelle quali non è sceso in campo daa causa di un problema fisico, Federicodal primo minuto in occasione di. L’esterno sinistro nerazzurro è infatti l’indiziato principale a partire danella difficile sfida di martedì in UEFA Champions League, con Robin Gosens di ritorno in panchina.-News - Ultime notizie e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Dimarco pronto a tornare: suo il posto da titolare in Porto-Inter - - calciodangolo_ : ?? Serie A, chi rientra e chi resta fuori per la 26^ giornata ?? ? Immobile nuovo STOP, in dubbio per il derby ? Dim… - infoitsport : Inter, recuperato Dimarco. Skriniar e Correa assenti con lo Spezia ma il Tucu è quasi pronto - infoitsport : Dimarco pronto per Spezia-Inter, lui o Gosens prima del Porto? - internewsit : Dimarco pronto per Spezia-Inter, lui o Gosens prima del Porto? - -