Dieci anni di pontificato di Francesco, le voci dei fedeli in Vaticano (Di domenica 12 marzo 2023) "E' un papa adatto a questi tempi". Lo afferma un sacerdote a proposito di papa Francesco, che lunedi' 13 marzo compie Dieci anni di pontificato. In piazza San Pietro per l'Angelus domenicale un altro ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 12 marzo 2023) "E' un papa adatto a questi tempi". Lo afferma un sacerdote a proposito di papa, che lunedi' 13 marzo compiedi. In piazza San Pietro per l'Angelus domenicale un altro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Nel Comune di Piacenza ci sono più cani che bambini. Questo grazie al boom di acquisti di quattro zampe che in diec… - Agenzia_Ansa : I dieci anni di papa Francesco, conciliare e anticlericale. 'La Chiesa sia missionaria e sinodale. Il clericalismo… - borghi_claudio : @MisterCariola @lgranati @paolo_gibilisco Caro mio, così anni luce che sta arrivando un messaggio da dieci anni fa… - dieffepi : RT @Mezzorainpiu: Ha rivoluzionato la chiesa e il Pontificato. Ha scelto di vivere a Casa Santa Marta, ha aperto ad omosessuali e divorziat… - laviaggiatrice4 : RT @borghi_claudio: @MisterCariola @lgranati @paolo_gibilisco Giusto per curiosità, lei mi segue da dieci anni. Non ha imparato nulla da me… -