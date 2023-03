Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Diaz conteso da Spagna e Marocco: tempo di scelte per Brahim: Diaz conteso da Spagna e Marocco: tempo di scelte per… - Gazzetta_it : #BrahimDiaz conteso da #Spagna e #Marocco Tempo di scelte per il rossonero #acmilan -

Decision time per Brahim. Questa settimana arrivano le convocazioni di Marocco, lunedì, e Spagna, venerdì, E il giocatore del Milan deve scegliere con quale delle due nazionali vorrà giocare: quella del Paese dei suoi ...

Diaz conteso da Spagna e Marocco: tempo di scelte per il rossonero La Gazzetta dello Sport

Brahim ha già disputato un'amichevole con la nazionale maggiore della Roja. Ma Regragui potrebbe convocarlo per l'amichevole dei Leoni dell'Atlante col Brasile ...Dejan Savicevic, ex calciatore, ha parlato di Brahim Diaz in un’intervista ai microfoni di MilanTV. Le dichiarazioni dell’ex rossonero. «Bidone Non credo proprio. Abbiamo avuto esempi di altri che ...