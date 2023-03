Di Marzio: «Dove giocherebbe Kvaratskhelia con Inzaghi? Nel 3-5-2 non c’è» (Di domenica 12 marzo 2023) Kvaratskhelia è per distacco il miglior giocatore di questa Serie A e l’ha dimostrato anche ieri, aprendo il 2-0 del Napoli all’Atalanta (vedi highlights). Di Marzio, su Sky Sport – L’Originale, non lo vedrebbe all’Inter almeno finché ci sarà Inzaghi e il suo dogma del 3-5-2. INSERIMENTO DIFFICILE – Gianluca Di Marzio non vede un giocatore come Khvicha Kvaratskhelia utilizzabile nel modulo attuale: «L’Inter non gioca col 4-3-3. Oggi nel modulo di Simone Inzaghi non c’è. Dovrebbe cambiare sistema di gioco, ma anche allenatore. Dove giocherebbe Kvaratskhelia con Inzaghi? Dovrebbe cambiare sistema di gioco, lui gioca così. Non l’ha neanche cercato un giocatore così, però non c’è uno con quelle caratteristiche nel 3-5-2. ... Leggi su inter-news (Di domenica 12 marzo 2023)è per distacco il miglior giocatore di questa Serie A e l’ha dimostrato anche ieri, aprendo il 2-0 del Napoli all’Atalanta (vedi highlights). Di, su Sky Sport – L’Originale, non lo vedrebbe all’Inter almeno finché ci saràe il suo dogma del 3-5-2. INSERIMENTO DIFFICILE – Gianluca Dinon vede un giocatore come Khvichautilizzabile nel modulo attuale: «L’Inter non gioca col 4-3-3. Oggi nel modulo di Simonenon c’è. Dovrebbe cambiare sistema di gioco, ma anche allenatore.con? Dovrebbe cambiare sistema di gioco, lui gioca così. Non l’ha neanche cercato un giocatore così, però non c’è uno con quelle caratteristiche nel 3-5-2. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Di Marzio: «Dove giocherebbe Kvaratskhelia con Inzaghi? Nel 3-5-2 non c'è» - - antonioamodio22 : RT @pazzamentejuve: @vane___96 @antonioamodio22 Come ha detto Di Marzio ieri (dove per la prima volta sono d’accordo) I papabili che potre… - pazzamentejuve : @vane___96 @antonioamodio22 Come ha detto Di Marzio ieri (dove per la prima volta sono d’accordo) I papabili che p… - marilisa_marzio : RT @LGrullita: E anche se la tua faccia SPACCA La tua creatività ancora di piu! Che ti venga data l occasione che meriti e che tu possa reg… - marilisa_marzio : RT @AmeliaP92447668: Dove posso trovare un Donnamaria, alias anima nera? Proprio così lo voglio, con le lucine negli occhi tipiche delle pe… -