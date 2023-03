Di cosa si occupa durante l'anno l'inviato dell'Isola dei Famosi Alvin? Il lavoro che non ti aspetti (Di domenica 12 marzo 2023) L'inviato di Ilary Blasi quando si trova lontano dalle spiagge tropicali dell'Honduras si occupa di... Alvin in quest'ultimo periodo ha fatto molto parlare di sé. Tutto nasce da una presunta discussione, che poi sembra esser stata messa in scena dal diretto interessato e dalla Blasi. Voci di corridoio, avevano reso noto che i due non solo avevano, dopo tutti questi anni di amicizia litigato, ma che non erano disposti ad instaurare neanche un rapporto professionale per la nuova edizione dell'Isola dei Famosi. Sembrava che Ilary avesse dato un'ultimatum al suo ai produttori del programma: scegliere tra la sua conduzione e l'inviato in quanto non avrebbe mai più collaborato con lui. Il tutto è stato assecondato da alcune foto che ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di domenica 12 marzo 2023) L'di Ilary Blasi quando si trova lontano dalle spiagge tropicali'Honduras sidi...in quest'ultimo periodo ha fatto molto parlare di sé. Tutto nasce da una presunta discussione, che poi sembra esser stata messa in scena dal diretto interessato e dalla Blasi. Voci di corridoio, avevano reso noto che i due non solo avevano, dopo tutti questi anni di amicizia litigato, ma che non erano disposti ad instaurare neanche un rapporto professionale per la nuova edizionedei. Sembrava che Ilary avesse dato un'ultimatum al suo ai produttori del programma: scegliere tra la sua conduzione e l'in quanto non avrebbe mai più collaborato con lui. Il tutto è stato assecondato da alcune foto che ...

