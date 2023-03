"Devo scappare?"; momenti di paura per Barbara D'Urso, accade l'impensabile (Di domenica 12 marzo 2023) momenti di paura per Barbara d'Urso durante l'ultima tappa del suo tour teatrale con Taxi a due piazze. Nel corso dello spettacolo a Montecatini Terme, all'interno del Teatro Verdi è scattato l'allarme anti incendio. La d'Urso ha continuato a recitare e il pubblico è rimasto immobile. "Stasera sul palco un momento shock. Inizia la commedia, tutto perfetto, applausi, io entro, a un certo punto mentre stiamo recitando e siamo in tre in scena e c'era anche Franco Oppini, tutto ad un tratto nel pubblico – teatro pieno, mille persone stupende – scatta l'allarme anti incendio, credo. Comincia quindi a sentirsi una sirena che non si fermava, tutte le luci di emergenza si accendevano e noi stavamo continuando a recitare". Non solo Barbara d'Urso, gli altri attori della ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 12 marzo 2023)diperd'durante l'ultima tappa del suo tour teatrale con Taxi a due piazze. Nel corso dello spettacolo a Montecatini Terme, all'interno del Teatro Verdi è scattato l'allarme anti incendio. La d'ha continuato a recitare e il pubblico è rimasto immobile. "Stasera sul palco un momento shock. Inizia la commedia, tutto perfetto, applausi, io entro, a un certo punto mentre stiamo recitando e siamo in tre in scena e c'era anche Franco Oppini, tutto ad un tratto nel pubblico – teatro pieno, mille persone stupende – scatta l'allarme anti incendio, credo. Comincia quindi a sentirsi una sirena che non si fermava, tutte le luci di emergenza si accendevano e noi stavamo continuando a recitare". Non solod', gli altri attori della ...

