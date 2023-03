“Devi lasciare la Casa”. Terremoto al GF Vip 7, la produzione avverte Dal Moro in confessionale (Di domenica 12 marzo 2023) GF Vip, situazione pesante per Daniele Dal Moro. Gli ultimi giorni dentro la Casa sono stati ricchi di tensione. La decisione di Pier Silvio Berlusconi di cancellare la replica della puntata del 2 marzo ha costretto la produzione a non tollerare più certi comportamenti sopra le righe. Non a caso Edoardo Donnamaria è stato squalificato per le sue intemperanze con Antonella Fiordelisi. E a questo proposito i Donnalisi stanno protestando perché vorrebbero il loro beniamino almeno in studio. Recentemente sono emersi parecchi problemi anche per Daniele Dal Moro. Il gieffino è penultimo nei sondaggi (15%), superato, in peggio, solo da Andrea Maestrelli che ha il 13% di preferenze. Dunque Daniele rischia davvero di essere il prossimo a uscire. Inoltre il suo rapporto con Oriana Marzoli ha toccato i minimi termini e i suoi ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 12 marzo 2023) GF Vip, situazione pesante per Daniele Dal. Gli ultimi giorni dentro lasono stati ricchi di tensione. La decisione di Pier Silvio Berlusconi di cancellare la replica della puntata del 2 marzo ha costretto laa non tollerare più certi comportamenti sopra le righe. Non a caso Edoardo Donnamaria è stato squalificato per le sue intemperanze con Antonella Fiordelisi. E a questo proposito i Donnalisi stanno protestando perché vorrebbero il loro beniamino almeno in studio. Recentemente sono emersi parecchi problemi anche per Daniele Dal. Il gieffino è penultimo nei sondaggi (15%), superato, in peggio, solo da Andrea Maestrelli che ha il 13% di preferenze. Dunque Daniele rischia davvero di essere il prossimo a uscire. Inoltre il suo rapporto con Oriana Marzoli ha toccato i minimi termini e i suoi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tommy73914620 : Ma quale Conte meglio De Zerbi . Con Conte devi solo spendere per poi lasciare e scappare come ha già fatto . De… - Mamta94727750 : @EmeraldSword90 @dave_valentini @milangun7 @ultimora_pol Ma allora non volete capire??! A questi, non so come li de… - amorsisulcuore : RT @msdebora77: Non serve sempre avere un piano, a volte devi solo lasciare andare e tranquillamente vedere che succede. - LaSignoraLupo : @lucaVorrei @markorusso69 @ZioKlint Ma di che cazzo stai parlando? Io non ho appoggiato nessuno, certo che mi sono… - _talebanikov : @LucaHoganC @elliott_il Luca quando the soldier parte lo devi lasciare stare ?? -

Il lato oscuro dello sport femminile: la storia di Manuela e le altre Mi hanno chiesto di lasciare il posto letto, mi hanno tolta dal gruppo Whatsapp di squadra e hanno ... perché dal giorno dopo che scopri la gravidanza devi smettere di giocare e allenarti'. 'Quando ... Oroscopo dell'Amore per la settimana 13 - 19 marzo: ecco la previsione settimanale di Artemide Non lasciare che questa energia vada sprecata e usala con saggezza. Nel caso in cui coloro che ... Una volta capito che devi fare pace con te stesso, possono aprirsi nuove opportunità in amore. ... La beauty routine di Selena Gomez: i segreti di bellezza La cantante e attrice tiene molto alla skincare, tanto da lasciare il segno anche nel settore della ... Selena adora le creme idratanti dalla texture densa perché 'non devi usarne così tanta'. Per ... Mi hanno chiesto diil posto letto, mi hanno tolta dal gruppo Whatsapp di squadra e hanno ... perché dal giorno dopo che scopri la gravidanzasmettere di giocare e allenarti'. 'Quando ...Nonche questa energia vada sprecata e usala con saggezza. Nel caso in cui coloro che ... Una volta capito chefare pace con te stesso, possono aprirsi nuove opportunità in amore. ...La cantante e attrice tiene molto alla skincare, tanto dail segno anche nel settore della ... Selena adora le creme idratanti dalla texture densa perché 'nonusarne così tanta'. Per ... Lasciare un lavoro senza averne un altro TimeVision