Denise Pipitone, la mamma Piera Maggio: "Matteo Messina Denaro sa dov'è mia figlia" (Di domenica 12 marzo 2023) "Qualsiasi verità, basta che ci sia. Vivere così sospesi non è sopportabile". Piera Maggio torna a parlare della figlia Denise Pipitone, scomparsa il 1° settembre 2004 a Mazara Del Vallo, intervenendo a La Pieve – Educazione Arte Cultura di Cologno Monzese. L'occasione è la presentazione del libro della stessa Maggio, Denise. Per te, con tutte le mie forze. "Ti alzi la mattina e ti corichi con il pensiero fisso di dove sarà tua figlia, se sta bene o male. Come è stato sempre detto, Denise va cercata e fortunatamente non c'è nulla che abbia dimostrato il contrario" prosegue la donna, "Anche per lo Stato Denise c'è, fino a un paio di mesi fa ho ricevuto il suo codice fiscale, sta nello stato di famiglia mio e di Pietro ...

