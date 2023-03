Demi Moore si trasferisce a casa di Bruce Willis per stargli accanto: "Non se ne andrà fino alla fine" (Di domenica 12 marzo 2023) Demi Moore ha fatto le valige ed è andata a casa a casa Bruce Willis e di sua moglie per assistere l'ex marito affetto da demenza frontotemporale. Fonti anonime rivelano che le condizioni dell'attore non sono affatto buone, mentre Emma Heming Willis fa un appello disperato ai paparazzi. Leggi su comingsoon (Di domenica 12 marzo 2023)ha fatto le valige ed è andata ae di sua moglie per assistere l'ex marito affetto da demenza frontotemporale. Fonti anonime rivelano che le condizioni dell'attore non sono affatto buone, mentre Emma Hemingfa un appello disperato ai paparazzi.

