De Zerbi torna in Italia: suggestione clamorosa, obiettivo scudetto (Di domenica 12 marzo 2023) De Zerbi torna in Italia: il tecnico potrebbe rientrare subito in Serie A qualora ci siano delle uscite impreviste: suggestione clamorosa. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Roberto De Zerbi potrebbe tornare in Italia molto presto. Dopo aver preso la panchina del Brighton e mettendo paura alle big della Premier, per lui potrebbero riaprirsi Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di domenica 12 marzo 2023) Dein: il tecnico potrebbe rientrare subito in Serie A qualora ci siano delle uscite impreviste:. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Roberto Depotrebbere inmolto presto. Dopo aver preso la panchina del Brighton e mettendo paura alle big della Premier, per lui potrebbero riaprirsi Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Fra8882 : @4LEX4ND4N0V1C Chi le scrive ste cose? Un ubriacone con la tastiera davanti? Secondo chi scrive de zerbi, dopo una… - infoitsport : Roma, Mourinho che farà? Torna di moda il nome di De Zerbi - sportmediaset : Mourinho che farà? Per la Roma torna di moda il nome di De Zerbi #roma - FulviaBorsi : @francesco_zerbi @GiuseppeConteIT Se non capisci torna a scuola e studia! Non esistono 'grullini' ma persone serie… - MCalcioNews : Serie A: un nuovo club su De Zerbi, torna in Italia in estate -