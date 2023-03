De Benedetti messo alle strette da Giletti | Il Pd? Mi fa inc***re

Leggi su iltempo

(Di domenica 12 marzo 2023) Nel giorno in cui il Pd proclama Elly Schlein nuova segretaria, Carlo Detorna a suggerire ai dem temi, strategie e priorità. Ospite di Massimoa Non è l'arena su La7, l'ingegnere presentando il suo libro Radicalità - Il cambiamento che serve all'Italia interviene sulle critiche dell'opposizione sul tema caldissimo dei migranti. E incassa dal conduttore una stoccata: "Non vorrei che ora a ogni strage in mare partisse l'attacco al governo". Non c'è solo il naufragio di Cutro e le polemiche sul decreto migranti del governo di Giorgia Meloni.punge il Pd, l'opposizione e pure lo stesso De, editore del quotidiano Domani ma per decenni proprietario di Repubblica. "È stato un punto di riferimento del paese, i giornali sono importanti - argomenta- molto ...