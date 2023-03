Danno reputazionale: così l’UEFA può escludere il Barça dalla Champions (Di domenica 12 marzo 2023) “Danno reputazionale”. Sarebbe questo, secondo alcuni quotidiani spagnoli, la mossa attraverso cui la UEFA potrebbe decidere di escludere il Barcellona dalla prossima Champions League. Al centro resta il caso Negreira, con i pagamenti del club catalano all’ex vicepresidente del comitato arbitrale spagnolo: l’avvio dell’indagine della procura di Barcellona potrebbe portare a conseguenze anche a livello L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di domenica 12 marzo 2023) “”. Sarebbe questo, secondo alcuni quotidiani spagnoli, la mossa attraverso cui la UEFA potrebbe decidere diil BarcellonaprossimaLeague. Al centro resta il caso Negreira, con i pagamenti del club catalano all’ex vicepresidente del comitato arbitrale spagnolo: l’avvio dell’indagine della procura di Barcellona potrebbe portare a conseguenze anche a livello L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

