Daniel Maldini, cuore Milan: quel gol all’Inter nel nome del padre (Di domenica 12 marzo 2023) Daniel Maldini, attaccante del Milan in prestito allo Spezia, ha contribuito a battere l'Inter con un bel gol due sere fa al 'Picco' Leggi su pianetamilan (Di domenica 12 marzo 2023), attaccante delin prestito allo Spezia, ha contribuito a battere l'Inter con un bel gol due sere fa al 'Picco'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : In #SpeziaInter Daniel Maldini affianca Paolo Maldini come numero di gol all'Inter in carriera: uno a testa. - SerieA : ?? 55 | Daniel Maldini! ?? #SpeziaInter 1-0 - Eurosport_IT : Daniel Maldini eguaglia Papà Paolo: 1 gol in carriera all'Inter ?? ?? Paolo Maldini, Inter-Milan 1-1 (20/11/1994)… - MilanPress_it : ??? #Pioli: 'Daniel #Maldini? Non ho visto la partita, ma ho visto poi il suo bel gol, ma non devo fare alcun commen… - PianetaMilan : #DanielMaldini, cuore @acmilan: quel gol all'Inter nel nome del padre - #ACMilan #Milan #SempreMilan #Maldini -