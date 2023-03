Dalla Spagna: Mbappé al Real Madrid, ecco quando (Di domenica 12 marzo 2023) Dalla Spagna sono sicuri che Kylian Mbappé possa vestire la ‘camiseta blanca’ del Real Madrid nelle prossime stagioni Dalla Spagna sono sicuri che Kylian Mbappé possa vestire la ‘camiseta blanca’ del Real Madrid nelle prossime stagioni. Secondo quanto riportato da As, infatti il futuro dell’attaccante francese sembra ormai scritto. Il suo trasferimento potrebbe arrivare nel 2024, quando gli scadrà il contratto col Psg. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 12 marzo 2023)sono sicuri che Kylianpossa vestire la ‘camiseta blanca’ delnelle prossime stagionisono sicuri che Kylianpossa vestire la ‘camiseta blanca’ delnelle prossime stagioni. Secondo quanto riportato da As, infatti il futuro dell’attaccante francese sembra ormai scritto. Il suo trasferimento potrebbe arrivare nel 2024,gli scadrà il contratto col Psg. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : Le ultime sul futuro di #Mbappé ?? - lauraRo26721834 : @gicarestik2 C'è venuta dalla spagna, sta cafona! È la degna rappresentazione di tutto ciò che una donna non deve essere! Pessima! - daniela02374757 : RT @viviana844: L avesse fatto Nikita oAnto sta cosa sarebbero arrivati i pullman dalla Spagna per difendere Oriana è una clip per far vede… - Manuela12618843 : I tifosi citizens,me compresa,osannano KDB e soprattutto Haaland,diventato ormai imprenscindibile per il gioco del… - ColucciLc : RT @Coninews: Olé! ???? Belle notizie dalla Sierra Nevada (Spagna): in Coppa del Mondo Omar Visintin è secondo nello snowboard cross e Loren… -