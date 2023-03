"Dalla Libia pronti a partire 685mila migranti". L'allarme degli 007 (Di domenica 12 marzo 2023) Il caos migranti continua, purtroppo, a tenere banco. Questa volta sono proprio gli 007 italiani a lanciare l'allarme sugli arrivi previsti sulle coste italiane. Dalla Libia è previsto l'arrivo addirittura di 685mila migranti, come rivela un articolo del Corriere della Sera. Nei campi di detenzione in Libia, infatti, (ma non solo) ci sono 685 mila migranti irregolari pronti a partire per sbarcare sulle coste italiane. È quanto gli apparati di sicurezza e gli analisti sottolineerebbero nei rapporti settimanali sull'immigrazione che vengono mandati al governo italiano. La stessa cifra circolerebbe nei tavoli interministeriali che sono chiamati a occuparsi di questo tema. Per capire la dimensione ... Leggi su iltempo (Di domenica 12 marzo 2023) Il caoscontinua, purtroppo, a tenere banco. Questa volta sono proprio gli 007 italiani a lanciare l'sugli arrivi previsti sulle coste italiane.è previsto l'arrivo addirittura di, come rivela un articolo del Corriere della Sera. Nei campi di detenzione in, infatti, (ma non solo) ci sono 685 milairregolariper sbarcare sulle coste italiane. È quanto gli apparati di sicurezza e gli analisti sottolineerebbero nei rapporti settimanali sull'immigrazione che vengono mandati al governo italiano. La stessa cifra circolerebbe nei tavoli interministeriali che sono chiamati a occuparsi di questo tema. Per capire la dimensione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : S.O.S. da un barcone con 47 migranti alla deriva dalla Libia: “Le onde sono spaventose”, ma Roma chiama la guardia… - Corriere : L’allarme degli 007 sui migranti: «685 mila in arrivo dalla Libia». Sette volte di più che nel 2022 - Nclosing123 : RT @ultimoranet: #MIGRANTI, LE ULTIME NOTIZIE - L'allarme degli 007: '685mila in arrivo dalla Libia', 7 volte in più che nel 2022. - Bar… - ester_ercolano : RT @luigivanti: 'Corriere della Sera' di stamani. Per i nostri 007,quasi 700mila persone sono pronte a partire dalla Libia per venire in It… - Luca_Mussati : @SteMk17 A poche miglia dalla Libia sarebbe 'Mediterraneo centrale'. -