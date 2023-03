Dal rito dei calzini alla passione Ducati | capitan Paganin si racconta

Leggi su seriea24

(Di domenica 12 marzo 2023) Alex Paganin si mette a nudo. Ilo della Da Rold Logistics Belluno, col sorriso, quel lato personale e curioso di sé, attraverso un viaggio di parole che parte da unasconfinata per le. E arriva fino in Giappone. Vale la pena “salire a bordo” col centrale. E con le sue risposte alle “30 domande 30”. 1 – La DRL è…? «Una big family. Quando entri in questa squadra, ti accorgi di essere parte di qualcosa in più». 2 – E il volley…? «e divertimento». 3 – Definizione personale di “bellunesità”. «È il senso di appartenenza che si prova verso il luogo in cui viviamo. Il fatto di indossare la maglia della propria città ti spinge ad andare oltre». 4 – Tre modi per descrivere Paganin in campo. «Cuore, grinta e voglia di vincere». 5 – E tre aggettivi per Paganin fuori ...