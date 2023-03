Dal mare centinaia bottiglie di ketchup e maionese, mistero sulle spiagge del Salento (Di domenica 12 marzo 2023) centinaia di bottiglie di plastica per il ketchup e la maionese , le prime vuote e le seconde piene e ancora sigillate, stanno arrivando sulle coste del Salento . Le bottiglie sono entrambe di provenienza... Leggi su feedpress.me (Di domenica 12 marzo 2023)didi plastica per ile la, le prime vuote e le seconde piene e ancora sigillate, stanno arrivandocoste del. Lesono entrambe di provenienza...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... guardiacostiera : Durante le operazioni di soccorso svolte dalla #GuardiaCostiera nel mare ionio in queste ore, un migrante è caduto… - Agenzia_Ansa : Alarm Phone: 'Barcone dalla Libia alla deriva, a bordo circa 50 migranti. Sono ancora in mare, in difficoltà. A 24… - Agenzia_Ansa : Mistero in Salento, dal mare centinaia di bottiglie di ketchup sulle spiagge. Arrivata anche la maionese, sono made… - Frab451 : RT @RescueMed: ?? A pochi giorni dal naufragio di #Cutro, siamo di fronte a un nuovo drammatico caso di non assistenza e ritardo nei soccors… - anna29723176 : RT @ChrisRicchiuti: Nella mente del GrilloPiddino: Fino ad ottobre 2022 (oltre 20.000 morti in mare dal 2014): 'Purtroppo succede'. Da ot… -