Da noi a ruota libera | chi sono gli ospiti di domenica 12 marzo | anticipazioni di oggi

(Di domenica 12 marzo 2023) Da noi a, chiglidi12. Quella condotta da Francesca Fialdini, questa, sarà una ricca puntata, considerato come le celebrità invitati comeparleranno anche di sociale. O meglio, del loro impegno legato alle battaglie sociali di questo secolo: l’immigrazione, la parità dei diritti, la difesa dei deboli e dei disabili, solo alcuni dei tanti spunti che verranno trattati in studio. Da Noi a, arriva Fiorella Mannoia Tra gliclou della puntata, sicuramente c’è d’appuntarsi la presenza di Fiorella Mannoia. La famosissima cantante italiana, considerata dai critici musicali tra le più grandi interpreti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FiorellaMannoia : Domani ci vediamo a 'Da noi...a ruota libera': con Francesca Fialdini parleremo di Amref...e di tanto altro! Alle 1… - SMSNEWSOFFICIAL : DA NOI… A RUOTA LIBERA: OSPITI FIORELLA MANNOIA, GIORGIO MARCHESI, ANGELA FINOCCHIARO, MARINA CUOLLO - EraldoFR : @AdmiralReloade1 Se ne sono fregati della Brexit, figurarsi dell'Italia :-) Noi non contiamo niente, siamo l'ultima ruota del carro - BottaroRosella : RT @FiorellaMannoia: Domani ci vediamo a 'Da noi...a ruota libera': con Francesca Fialdini parleremo di Amref...e di tanto altro! Alle 17.2… - DietrolaNotizia : “Da Noi…a ruota libera”: ospiti di Domenica 12 Marzo -

Da Noi... a Ruota Libera: Fiorella Mannoia e Giorgio Marchesi ospiti di Francesca Fialdini La Gazzetta dello Sport

Tutti gli ospiti di Da noi... a ruota libera su Rai 1 oggi pomeriggio, domenica 12 marzo 2023: ecco chi accoglie Francesca Fialdini nel suo programma.Domenica 12 marzo alle 17.20 su Rai 1 andrà in onda una nuova puntata di Da noi a ruota libera, condotta da Francesca Fialdini. La trasmissione ospiterà ...