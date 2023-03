Cutro, trovati altri due corpi: le vittime salgono a 78 (Di domenica 12 marzo 2023) Steccato di Cutro (Crotone)(Adnkronos) - - Sono stati rinvenuti altri due corpi tra la spiaggia di Steccato di Cutro (Crotone) e le acque di Praialonga. Si tratta di un adulto e un bambino. Il primo cadavere è stato trovato sulla spiaggia di Steccato di Cutro e il secondo, quello del bambino, a poca distanza nel mare di Praialonga. E' in corso il recupero delle due salme che verranno trasferite in mattinata al Palamilone di Crotone, dove è stata allestita la camera ardente. salgono così a 78 le vittime del naufragio dello scorso 26 febbraio. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 12 marzo 2023) Steccato di(Crotone)(Adnkronos) - - Sono stati rinvenutiduetra la spiaggia di Steccato di(Crotone) e le acque di Praialonga. Si tratta di un adulto e un bambino. Il primo cadavere è stato trovato sulla spiaggia di Steccato die il secondo, quello del bambino, a poca distanza nel mare di Praialonga. E' in corso il recupero delle due salme che verranno trasferite in mattinata al Palamilone di Crotone, dove è stata allestita la camera ardente.così a 78 ledel naufragio dello scorso 26 febbraio.

