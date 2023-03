Cutro | sale a 79 il numero dei morti | recuperato il corpo di un bambino Naufragio di migranti due settimane fa

(Di domenica 12 marzo 2023) Non si riesce a determinarne l’età per ora perché dopo duein acqua ilè devastato. È di unil cadavere restituito dal mare. Un altro, fra le 79 vittime deldia cento metri dalla spiaggia di. Bilancio provvisorio, ancora. L'articoloa 79 ildeiildi un diduefa proviene da Noi Notizie..

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... localteamtv : Cutro, recuperati altri due corpi: si tratta di un bambino e di un uomo. Il bilancio dei morti accertati sale a 78,… - MarcoFattorini : Dopo due settimane dal naufragio di #Cutro, continuano a riemergere i corpi. Questa mattina ne sono stati recuperat… - repubblica : Cutro, trovati i corpi di altri due migranti: il conto delle vittime sale a 78 - EleanaElefante : ?? #Cutro #naufragio ritrovavo un terzo corpo, quello di una bambina di età tra i 7/10 anni. Il corpo è stato indi… - ItalianPolitics : RT @Virus1979C: #Cutro, trovati i corpi di altri tre migranti, due sono bambini: il conto delle vittime sale a 79. -

a 79 il numero dei migranti che hanno perso la vita nel naufragio a poche centinaia di metri dalla riva della spiaggia di Steccato di, nel Crotonese. Dei 79 morti, 33 sono minori e ...... un paio di chilometri a nord del luogo del naufragio a Steccato di. Il bambino è stato ...a 33 il numero dei minori deceduto nel naufragio e diventano 24 quelli compresi nella fascia d'età ...Un decreto che, una volta spenti i riflettori su, mette mano alla protezione speciale con l'...così a 79 il numero delle persone che hanno perso la vita nel naufragio: 32 di loro sono minori,...

Non si riesce a determinarne l’età per ora perché dopo due settimane in acqua il corpo è devastato. È di un bambino il cadavere restituito dal mare. Un altro bambino, fra le 79 vittime del naufragio d ...Sono stati ritrovati altri tre corpi di vittime del naufragio del 26 febbraio al largo della costa crotonese. Si tratta di un adulto e di un bambino. Le ...