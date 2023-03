Cutro, la strage dei bambini: 33 corpi recuperati, 79 i morti totali. Dramma parenti dei dispersi (Di domenica 12 marzo 2023) Col passare dei giorni e con il mare che continua a restituire poveri resti, il naufragio del 26 febbraio a Steccato di Cutro assume sempre di più la connotazione di una strage di bambini. Negli ... Leggi su leggo (Di domenica 12 marzo 2023) Col passare dei giorni e con il mare che continua a restituire poveri resti, il naufragio del 26 febbraio a Steccato diassume sempre di più la connotazione di unadi. Negli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... il_cappellini : Se un gruppo di sceneggiatori si fosse seduto intorno a un tavolo per inventare delle scene al solo scopo denigrare… - la_kuzzo : Uno degli aspetti che mostra la mancanza di rispetto per i morti nella strage di Cutro, è la confusione sui numeri.… - SeaWatchItaly : ?? Oggi saremo a #Cutro per portare solidarietà alle vittime della strage, vicinanza ai loro cari, dissenso alle pol… - TreTsun : RT @Tg3web: L'Athletic Brighela, squadra bergamasca di terza categoria, multata dal giudice sportivo per essersi presentata in campo con u… - Flavio07928208 : RT @maurobiani: #persone #migranti #rifugiati #strage #Cutro #Mediterraneo Viva Asd #AthleticBrighela che non è stato indifferente. Grazie… -