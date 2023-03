Cutro | in 5mila sfilano contro stragi in mare Altri SOS davanti Libia

(Di domenica 12 marzo 2023) - Proseguono i salvataggi della guardia costiera: più di 1.200 persone nelle ultime ore. E c'è apprensione per un'imbarcazione segnalata in area sar libica con 47 migranti a bordo e che sarebbe in ...

A migliaia sulla spiaggia del naufragio: «Fermare la strage subito» - Cutro, 5mila persone al corteo per le vittime del naufragio: 'Fermate la strage'. FOTO - Sulla spiaggia di Cutro, le migliaia di persone arrivate da tutta Italia si sono inginocchiate per un minuto

Proseguono i salvataggi della guardia costiera: più di 1.200 persone nelle ultime ore. E c'è apprensione per un'imbarcazione segnalata in area sar libica con 47 migranti a bordo. Naufragio, oltre 5000 persone in corteo. Ieri, sul luogo della tragedia, si è svolta la manifestazione "Basta morti nel Mediterraneo", promossa dalla rete Asilo a Steccato di Cutro.

Cutro, 5mila persone al corteo per le vittime del naufragio: "Fermate la strage". FOTO Sky Tg24

Soccorsi senza sosta. E l'Italia è allo stremo. Nelle ultime ore sono stati messi in salvo 1.200 migranti. E non è finita. Tutte le forze sono state dispiegate. I soccorritori sono sfiniti, ma continu ...convinto dei legami tra gli scafisti e la 'ndrangheta che a Cutro fa il bello e il cattivo tempo. Da tempo le Procure di Reggio Calabria e di Catanzaro provano a stroncare questo infame traffico di ...