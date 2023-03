Cutro, i superstiti agli inquirenti: eravamo arrivati, ma gli scafisti hanno cambiato rotta e bloccato i nostri telefoni (Di domenica 12 marzo 2023) “La presenza del governo nella sua totalità a Cutro era un segnale che andava dato, innanzitutto per rispetto delle vittime”. Lo evidenzia, in una intervista al Messaggero, il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani. Che giudica surreali le polemiche delle opposizioni: “Rispetto alle proteste invece mi lasci precisare che io c’ero giovedì non mi pareva che fossero così prevalenti. Ho visto molti cittadini apprezzare la nostra presenza in Calabria. È surreale invece la narrazione delle opposizioni che pare abbiano più interesse a combattere il governo che i trafficanti. Tra loro in molti sembrano sostenere che il governo abbia agito colposamente, o peggio, dolosamente per favorire la disgrazia, e questo è davvero inaccettabile“. Le testimonianze: siamo arrivati nel tardo pomeriggio del 25 febbraio ma lo scafista ha spento il ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 12 marzo 2023) “La presenza del governo nella sua totalità aera un segnale che andava dato, innanzitutto per rispetto delle vittime”. Lo evidenzia, in una intervista al Messaggero, il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani. Che giudica surreali le polemiche delle opposizioni: “Rispetto alle proteste invece mi lasci precisare che io c’ero giovedì non mi pareva che fossero così prevalenti. Ho visto molti cittadini apprezzare la nostra presenza in Calabria. È surreale invece la narrazione delle opposizioni che pare abbiano più interesse a combattere il governo che i trafficanti. Tra loro in molti sembrano sostenere che il governo abbia agito colposamente, o peggio, dolosamente per favorire la disgrazia, e questo è davvero inaccettabile“. Le testimonianze: siamonel tardo pomeriggio del 25 febbraio ma lo scafista ha spento il ...

