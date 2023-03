Crozza-Del Luca contro gli Usa che vogliono vietare Tik Tok per non essere spiati | “Come se Messina Denaro avesse paura dei mariuoli”

(Di domenica 12 marzo 2023) Maurizionei panni del governatore campano Vincenzo Denell’ultima puntata di Fratelli di, in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove e in streaming su discovery+. Il presidente della Regione Campania, star di Tik Tok, si scagliagli americani rei di voleril social network cinese: “Il governo americano ci vuole chiudere TikTok perché hadispiato dai cinesi. Gli americani che dicono che vengonosedicesse ‘occhio che in giro ci sono’“. “Streaming ed episodi completi su discovery+ (www.discoveryplus.it)” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leorenas1 : @DrewLynn18 @legatte61 @ironicola @NicolaPorro è quello di Rampelli che è quello del De Luca di Crozza - Sanson538 : Cutro, 'Salvini che chatta o Tajani che sembra un peluche': Crozza sulla conferenza stampa del governo.… - AMcbellott : @LaStampa Vedo che funziona alla grande l'alleanza PD-M5S. Giannini del PD che fa lingua in bocca con Crozza del M5… - EmilioBerettaF1 : Cutro, 'Salvini che chatta o Tajani che sembra un peluche': Crozza sulla conferenza stampa del governo - CotestaLuigi : RT @ErmannoKilgore: Cutro, 'Salvini che chatta o Tajani che sembra un peluche': Crozza sulla conferenza stampa del governo - la Repubblica… -

Sul Nove Fratelli di289.000 (1.6%). Nel Preserale su Rai1 L'Eredità 3.860.000 e 24.5%. Su ... Nel daytime da segnalare Verissimo che segna il miglior risultato stagionale per l'appuntamento......ha ottenuto 721.000 spettatori nella prima parteprogramma (3.93%) mentre nella seconda ne ha avuti 624.000 (3.35%); La 7, In onda ha raggiunto 795.000 persone (4.26%); Nove, Fratelli di...E chi vuole pagare 10.000 dollari piùnecessario Inoltre, non ha senso trascinarsi dietro il ... Ma davvero da noi l'energia costa 6 volte più che in Olanda, come dice MaurizioIL VIDEO ...

Fratelli di Crozza, puntata 10 marzo 2023: video NOVE

L'ultima puntata di un programma che definì un decennio di comicità televisiva andò in onda 30 anni fa, condotta da Serena Dandini e con memorabili personaggi di Corrado Guzzanti ...Durante la sovrapposizione con Fratelli di Crozza, il programma di Bianchi l’altra sera è arrivato a quota 5,54% di share rispetto al 5,36% dello show in onda sul canale Nove. Non solo. La stagione in ...