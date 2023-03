Crotone, le nuove testimonianze dei superstiti (Di domenica 12 marzo 2023) Crotone, 12 mar. (Adnkronos) - (dall'inviata Elvira Terranova) - Gli scafisti impedivano ai migranti, che gridavano per la paura sul barcone in balia delle onde, a pochi km dalle coste di Crotone, di lanciare l'allarme per "paura di essere arrestati". Poi, in piena notte, lo schianto sulla secca. E la fuga degli scafisti. Un testimone racconta di avere tentato di bloccarli, senza riuscirci. Un altro superstite racconta che uno degli scafisti ha messo un video su Tik Tok mentre è al timone. Altri due dicono di essersi salvati solo grazie a un "pezzo di legno che galleggiava". nuove testimonianze dei superstiti del naufragio dello scorso 26 febbraio, raccolte lo scorso primo marzo dagli inquirenti che stanno indagando sulla tragedia, costata ala vita, fino a questo momento, a 79 vittime, e con decine di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 12 marzo 2023), 12 mar. (Adnkronos) - (dall'inviata Elvira Terranova) - Gli scafisti impedivano ai migranti, che gridavano per la paura sul barcone in balia delle onde, a pochi km dalle coste di, di lanciare l'allarme per "paura di essere arrestati". Poi, in piena notte, lo schianto sulla secca. E la fuga degli scafisti. Un testimone racconta di avere tentato di bloccarli, senza riuscirci. Un altro superstite racconta che uno degli scafisti ha messo un video su Tik Tok mentre è al timone. Altri due dicono di essersi salvati solo grazie a un "pezzo di legno che galleggiava".deidel naufragio dello scorso 26 febbraio, raccolte lo scorso primo marzo dagli inquirenti che stanno indagando sulla tragedia, costata ala vita, fino a questo momento, a 79 vittime, e con decine di ...

