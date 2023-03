Crotone-Catanzaro, Sindaco Fiorita: “Ringrazio per l’invito, ma la vedrò al maxischermo” (Di domenica 12 marzo 2023) “Nella circostanza del derby di ritorno tra Crotone e Catanzaro, ho ricevuto il garbato e gradito invito del Sindaco della città di Pitagora a seguire la partita insieme con lui allo ‘Scida’. Al collega Voce, con cui ho avuto il piacere di condividere ieri la presenza alla grande manifestazione di Cutro, voglio oggi rivolgere un ringraziamento sentito e non formale per l’invito, anche perché il grave lutto che lo ha colpito di recente negli affetti più cari non gli impedito di compiere comunque il gesto di cortesia personale e istituzionale”. Queste le parole del Sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita che affida ad una dichiarazione istituzionale i ringraziamenti per l’invito ad un’occasione speciale. La società di casa devolverà una parte dell’incasso ... Leggi su sportface (Di domenica 12 marzo 2023) “Nella circostanza del derby di ritorno tra, ho ricevuto il garbato e gradito invito deldella città di Pitagora a seguire la partita insieme con lui allo ‘Scida’. Al collega Voce, con cui ho avuto il piacere di condividere ieri la presenza alla grande manifestazione di Cutro, voglio oggi rivolgere un ringraziamento sentito e non formale per, anche perché il grave lutto che lo ha colpito di recente negli affetti più cari non gli impedito di compiere comunque il gesto di cortesia personale e istituzionale”. Queste le parole deldiNicolache affida ad una dichiarazione istituzionale i ringraziamenti perad un’occasione speciale. La società di casa devolverà una parte dell’incasso ...

