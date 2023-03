Crotone-Catanzaro (lunedì 13 marzo 2023 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici (Di domenica 12 marzo 2023) Il Catanzaro di Vivarini è veramente ad un passo da un ritorno in serie B atteso oltre 15 anni; il distacco che le aquile hanno inflitto agli avversari è abissale e adesso si attende solo la matematica per l’ufficialità. La sfida odierna è uno scontro al vertice tra prima e seconda in classifica, dove sono ben 14 i punti di distacco: InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di domenica 12 marzo 2023) Ildi Vivarini è veramente ad un passo da un ritorno in serie B atteso oltre 15 anni; il distacco che le aquile hanno inflitto agli avversari è abissale e adesso si attende solo la matematica per l’ufficialità. La sfida odierna è uno scontro al vertice tra prima e seconda in classifica, dove sono ben 14 i punti di distacco: InfoBetting: Scommesse Sportive e

USCatanzaro1929: SPECIAL KIT Oggi abbiamo svelato insieme a EYE Sport la maglia speciale di beneficenza per Crotone - Catanzaro

Naufragio: una maglia speciale in occasione Crotone-Catanzaro. Omaggio a vittime strage Cutro, ricavato devoluto in beneficenza

Naufragio di Cutro, una maglia speciale in occasione del derby Crotone-Catanzaro