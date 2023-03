Crostata Alla Marmellata Ricetta

(Di domenica 12 marzo 2023) Ingredienti: – 250 g di farina 00 – 125 g di burro a temperatura ambiente – 80 g di zucchero semolato – 1 uovo intero – 1 tuorlo d’uovo – 1 pizzico di sale – 250 g dia scelta (preferibilmente di frutta di stagione) Preparazione: 1. Inizia preparando la pasta frolla: metti la farina su una spianatoia, aggiungi il burro a cubetti, lo zucchero semolato e il pizzico di sale. Lavora velocemente gli ingredienti fino ad ottenere un composto sbriciolato. 2. Aggiungi l’uovo intero e il tuorlo d’uovo e lavora ancora velocemente fino ad ottenere un impasto liscio ed omogeneo. Copri l’impasto con della pellicola trasparente e fai riposare in frigorifero per almeno 30 minuti. 3. Trascorso il tempo di riposo, accendi il forno a 180°C. Stendi la pasta frolla con un mattarello su una spianatoia infarinata, fino ad avere uno spessore di circa 3 mm. Fodera una teglia da ...

Ricetta Crostata di mele e ricotta

Per la Festa della Donna, il prossimo otto marzo, festeggiate le vostre amate con un dolce griffato, un dolce firmato Antonino Cannavacciuolo, il più amato degli chef italiani. La torta classica del g ...Il pastry chef Marco Pedron è il nuovo direttore didattico nell’area pasticceria del Congusto Gourmet Institute di Milano.