(Di domenica 12 marzo 2023) Allarme da parte diper il mercato. Si vendono sempre meno case e con tempi troppo lunghi. Cosa sta succedendo? Si prospetta unvertiginoso del valore del mercatoin Italia. La notizia la da, che apre ufficialmente una stagione molto promettente per chi vuole acquistare casa. Non è ancora chiaro quanto durerà questo periodo di crisi. Allarmedel mercato– ilovetrading.itA confermare che il calo del mercatoitaliano è una realtà sono i dati incrociati di tre grandi centri di studi: quello della Banca d’Italia, quello dell’Agenzia delle Entrate, e quello di Tecnoborsa. Parrebbe dunque che il periodo sia florido per l’acquisto di una nuova casa, con i prezzi più bassi. Che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MCalcioNews : Crollo immobiliare: Bankitalia lancia l'allarme e dice di sbrigarti | Così non vale più niente - nevrotica9 : RT @RaphaelRaduzzi: CROLLO IMMOBILIARE E CRISI FINANZIARIA? Si moltiplicano i segnali di debolezza del mercato immobiliare: questa settiman… - FiatLuxGenesis : RT @RaphaelRaduzzi: CROLLO IMMOBILIARE E CRISI FINANZIARIA? Si moltiplicano i segnali di debolezza del mercato immobiliare: questa settiman… - MarceVann : RT @RaphaelRaduzzi: CROLLO IMMOBILIARE E CRISI FINANZIARIA? Si moltiplicano i segnali di debolezza del mercato immobiliare: questa settiman… - MarySpes : RT @RaphaelRaduzzi: CROLLO IMMOBILIARE E CRISI FINANZIARIA? Si moltiplicano i segnali di debolezza del mercato immobiliare: questa settiman… -

Elon Musk non perde l'occasione di entrare a gamba tesa sull'argomento del giorno, ildella Silicon Valley Bank , il secondo peggiore dal 2008, che sta terrorizzando i mercati nel ......Usa, un mercato del lavoro vivace come non mai Nonostante ildella Silicon Valley Bank abbia fatto tremare il paese e tutto il mondo industrializzato e l'...stia frenando il mercato. ......avete appreso che il Pakistan sta andando in bancarotta o che è in corso un default o un. È ... Il patrimonio personale edei soli 9 generali (5 in pensione, 4 ancora in carica) ...

Aumentano i mutui e le rate: quanto costa adesso comprare casa MutuiOnline.it

Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...Stampa“Gravissimo che cada a pezzi uno degli immobili più nuovi della città di Salerno, che secondo qualcuno dovevo diventare l’immagine di una città. Immaginiamo cosa sarebbe successo se invece di un ...