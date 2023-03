Criptovaluta: come si sta diffondendo nelle banche e nel mondo (Di domenica 12 marzo 2023) Alcune banche potrebbero detenere criptovalute come forma di investimento o come parte delle loro attività di trading, ma la maggior parte delle banche tradizionali non detiene criptovalute direttamente. Tuttavia, alcune banche offrono servizi di custodia e gestione di asset digitali ai propri clienti, il che significa che possono gestire criptovalute per conto dei propri clienti. Inoltre, alcune banche hanno iniziato a offrire prodotti finanziari che permettono agli investitori di ottenere esposizione ai movimenti di prezzo delle criptovalute senza detenerle direttamente. È importante notare che l’adozione di criptovalute da parte delle banche è ancora relativamente limitata e dipende dalle politiche interne di ciascuna banca e dalle normative ... Leggi su blockworld (Di domenica 12 marzo 2023) Alcunepotrebbero detenere criptovaluteforma di investimento oparte delle loro attività di trading, ma la maggior parte delletradizionali non detiene criptovalute direttamente. Tuttavia, alcuneoffrono servizi di custodia e gestione di asset digitali ai propri clienti, il che significa che possono gestire criptovalute per conto dei propri clienti. Inoltre, alcunehanno iniziato a offrire prodotti finanziari che permettono agli investitori di ottenere esposizione ai movimenti di prezzo delle criptovalute senza detenerle direttamente. È importante notare che l’adozione di criptovalute da parte delleè ancora relativamente limitata e dipende dalle politiche interne di ciascuna banca e dalle normative ...

