Cremonese-Fiorentina | Pradè | “Vincere aiuta a vincere | ora testa al passaggio del turno in Conference”

(Di domenica 12 marzo 2023) “Oggi era una partita difficile perché è stata una battaglia tutta sulle seconde palle, complimenti alla coppia di difensori centrali, Milenkovic e Martinez Quarta, perché è stata veramente attenta. Complimenti a Sirigu che ha dimostrato grande sicurezza ed è un ragazzo serio. Ci portiamo avanti questo entusiasmo che dà energia positiva, perché, e tutto ciò tianche per le gare successive”.Queste le parole del direttore sportivo viola Danieledopo il successo dellasullaper 2-0. “Mandragora lo conosco bene e da tanti anni, sono convinto che conquisterà tutti, a partire dal popolo fiorentino. E’ un professionista serio, un giocatore utilissimo in tutte le posizioni, e sono ...

I dettagli Arthur Cabral ha parlato ai microfoni di DAZN per commentare la vittoria dellacontro la. PAROLE - "Non so cosa è cambiato, io ho sempre lavorato adesso sta andando ...Al termine del match perso contro la, il tecnico dellaBallardini ha ammesso: "La sfortuna non c'entra niente. La prestazione è stata di impegno, ma serve altro. C'è bisogno di avere più personalità e furore. Nel ...Dal punto di vista fisico, nonostante le fatiche di Conference, è apparsa unabrillante. ... Nell'ultimo quarto d'ora laè cresciuta ma ho visto i miei ragazzi lanciarsi sui palloni ...

Cremonese-Fiorentina 0-2, gol e highlights: Mandragora e Cabral, 3^ vittoria di fila viola Sky Sport

Seconda sconfitta di fila per la Cremonese: dopo il successo contro la Roma, i grigiorossi sono caduti prima contro il Sassuolo, e quest'oggi al Giovanni Zini per mano della Fiorentina. La squadra di ...Convincenti successi esterni di Torino e Fiorentina: il Monza non regala nulla al Verona che vede scappare lo Spezia in classifica Dopo gli anticipi del venerdì e del sabato, che hanno visto ...