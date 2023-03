Cremonese-Fiorentina 0-2, Mandragora: “Vittoria importante, mister Italiano ci migliora” (Di domenica 12 marzo 2023) Gran gara per Rolando Mandragora, tra i protagonisti del successo per 2-0 della Fiorentina ai danni della Cremonese. “Abbiamo ottenuto una Vittoria importante che ci ha permesso di dare continuità ai risultati. Sono molto contento del gol e dell’assist, oggi è una giornata di gioia doppia”, ha dichiarato nel post partita il centrocampista. “Sono felice di essere entrato nei meccanismi e nelle richieste del mister e della squadra – ha aggiunto Mandragora -. Per me è importante, è un grande orgoglio farne parte. Mi ha fatto piacere l’abbraccio con mister Italiano, lui ha richieste particolari per tutti noi calciatori. Ci migliora sotto tutti i punti e lavoriamo per migliorare gli ... Leggi su sportface (Di domenica 12 marzo 2023) Gran gara per Rolando, tra i protagonisti del successo per 2-0 dellaai danni della. “Abbiamo ottenuto unache ci ha permesso di dare continuità ai risultati. Sono molto contento del gol e dell’assist, oggi è una giornata di gioia doppia”, ha dichiarato nel post partita il centrocampista. “Sono felice di essere entrato nei meccanismi e nelle richieste dele della squadra – ha aggiunto-. Per me è, è un grande orgoglio farne parte. Mi ha fatto piacere l’abbraccio con, lui ha richieste particolari per tutti noi calciatori. Cisotto tutti i punti e lavoriamo perre gli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... acffiorentina : Il nostro XI contro la Cremonese?? Powered by @EA_FIFA_Italia #ForzaViola?? #fiorentina #cremonesefiorentina - sportface2016 : #Fiorentina | #Mandragora: “Vittoria importante, mister #Italiano ci migliora” - Luca62094236 : @FcInterNewsit Le poche vittorie in trasferta tutte sofferte Lecce Inter 1 a 2, Atalanta Inter 2 a 3, Sassuolo Inte… - TgrRaiLombardia : La Cremonese non si ripete. La Fiorentina vince per 2-0. I Viola, in vantaggio con Mandragora al 27', hanno raddopp… - Filo2385Filippo : RT @paoloangeloRF: Le pagelle di Cremonese-Fiorentina: male Dessers, si salva Buonaiuto -