Cremonese-Fiorentina 0-2, gol di Mandragora e Cabral (Di domenica 12 marzo 2023) Cremona, 12 mar. - (Adnkronos) - Prosegue il momento felice della Fiorentina, che batte 2-0 in trasferta la Cremonese, infila la terza vittoria consecutiva in campionato - la quinta considerando anche la Conference League - e si rilancia nella corsa a un posto in Europa. Ora i viola sono undicesimi a quota 34, a soli tre punti dal Torino settimo. Allo 'Zini' la squadra di Italiano passa al 27' con Mandragora e raddoppia al 5' della ripresa con Cabral, al sesto gol nelle ultime sei partite. Poco da fare per la Cremonese, che resta all'ultimo posto insieme alla Sampdoria con solo 12 punti e un piede e mezzo in Serie B. I gigliati partono forte e nel primo quarto d'ora sono pericolosi con Barak (murato da Ferrari) e Mandragora. L'appuntamento con il gol per l'ex Udinese e Torino è solo ...

