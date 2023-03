Cremonese-Fiorentina 0-2, gol di Mandragora e Cabral (Di domenica 12 marzo 2023) (Adnkronos) – La Fiorentina sconfigge 2-0 la Cremonese in un match della 26/a giornata di Serie A, disputato allo stadio ‘Zini’ di Cremona. Un gol per tempo per gli ospiti, a segno con Mandragora al 27? e con Cabral al 50?. In classifica i viola salgono in undicesima posizione con 34 punti, mentre i grigiorossi restano fermi a quota 12 in ultima posizione insieme alla Sampdoria. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 12 marzo 2023) (Adnkronos) – Lasconfigge 2-0 lain un match della 26/a giornata di Serie A, disputato allo stadio ‘Zini’ di Cremona. Un gol per tempo per gli ospiti, a segno conal 27? e conal 50?. In classifica i viola salgono in undicesima posizione con 34 punti, mentre i grigiorossi restano fermi a quota 12 in ultima posizione insieme alla Sampdoria. L'articolo proviene da Italia Sera.

Fiorentina, Cabral: "Grande partita, in futuro" I dettagli Arthur Cabral ha parlato ai microfoni di DAZN per commentare la vittoria della Fiorentina contro la Cremonese. PAROLE - "Non so cosa è cambiato, io ho sempre lavorato adesso sta andando ... Cremonese, Ballardini: "Così non ci divertiamo" Al termine del match perso contro la Fiorentina, il tecnico della Cremonese Ballardini ha ammesso: "La sfortuna non c'entra niente. La prestazione è stata di impegno, ma serve altro. C'è bisogno di avere più personalità e furore. Nel ... Calcio: Serie A. Italiano 'Risultato meritato, siamo in crescita' Dal punto di vista fisico, nonostante le fatiche di Conference, è apparsa una Fiorentina brillante. ... Nell'ultimo quarto d'ora la Cremonese è cresciuta ma ho visto i miei ragazzi lanciarsi sui palloni ...