Cremonese-Fiorentina 0-2, gol di Mandragora e Cabral (Di domenica 12 marzo 2023) (Adnkronos) – Prosegue il momento felice della Fiorentina, che batte 2-0 in trasferta la Cremonese, infila la terza vittoria consecutiva in campionato – la quinta considerando anche la Conference League – e si rilancia nella corsa a un posto in Europa. Ora i viola sono undicesimi a quota 34, a soli tre punti dal Torino settimo. Allo ‘Zini’ la squadra di Italiano passa al 27? con Mandragora e raddoppia al 5? della ripresa con Cabral, al sesto gol nelle ultime sei partite. Poco da fare per la Cremonese, che resta all’ultimo posto insieme alla Sampdoria con solo 12 punti e un piede e mezzo in Serie B. I gigliati partono forte e nel primo quarto d’ora sono pericolosi con Barak (murato da Ferrari) e Mandragora. L’appuntamento con il gol per l’ex Udinese e Torino è solo rimandato. Il ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 12 marzo 2023) (Adnkronos) – Prosegue il momento felice della, che batte 2-0 in trasferta la, infila la terza vittoria consecutiva in campionato – la quinta considerando anche la Conference League – e si rilancia nella corsa a un posto in Europa. Ora i viola sono undicesimi a quota 34, a soli tre punti dal Torino settimo. Allo ‘Zini’ la squadra di Italiano passa al 27? cone raddoppia al 5? della ripresa con, al sesto gol nelle ultime sei partite. Poco da fare per la, che resta all’ultimo posto insieme alla Sampdoria con solo 12 punti e un piede e mezzo in Serie B. I gigliati partono forte e nel primo quarto d’ora sono pericolosi con Barak (murato da Ferrari) e. L’appuntamento con il gol per l’ex Udinese e Torino è solo rimandato. Il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... acffiorentina : Il nostro XI contro la Cremonese?? Powered by @EA_FIFA_Italia #ForzaViola?? #fiorentina #cremonesefiorentina - salernonotizie : Verona – Monza 1 a 1. Cremonese ko in casa, vince la Fiorentina - FiorentinaUno : Il DS della #Fiorentina ha parlato ai microfoni ufficiali del club ?? #CremoneseFiorentina #SerieA - sportface2016 : #CremoneseFiorentina Pradè: 'Vincere aiuta a vincere, ora testa al passaggio del turno in Conference' - Adnkronos : Cremonese-Fiorentina 0-2, gol di Mandragora e Cabral . #Adnkronos -

Fiorentina, Cabral: "Grande partita, in futuro" I dettagli Arthur Cabral ha parlato ai microfoni di DAZN per commentare la vittoria della Fiorentina contro la Cremonese. PAROLE - "Non so cosa è cambiato, io ho sempre lavorato adesso sta andando ... Cremonese, Ballardini: "Così non ci divertiamo" Al termine del match perso contro la Fiorentina, il tecnico della Cremonese Ballardini ha ammesso: "La sfortuna non c'entra niente. La prestazione è stata di impegno, ma serve altro. C'è bisogno di avere più personalità e furore. Nel ... Calcio: Serie A. Italiano 'Risultato meritato, siamo in crescita' Dal punto di vista fisico, nonostante le fatiche di Conference, è apparsa una Fiorentina brillante. ... Nell'ultimo quarto d'ora la Cremonese è cresciuta ma ho visto i miei ragazzi lanciarsi sui palloni ... I dettagli Arthur Cabral ha parlato ai microfoni di DAZN per commentare la vittoria dellacontro la. PAROLE - "Non so cosa è cambiato, io ho sempre lavorato adesso sta andando ...Al termine del match perso contro la, il tecnico dellaBallardini ha ammesso: "La sfortuna non c'entra niente. La prestazione è stata di impegno, ma serve altro. C'è bisogno di avere più personalità e furore. Nel ...Dal punto di vista fisico, nonostante le fatiche di Conference, è apparsa unabrillante. ... Nell'ultimo quarto d'ora laè cresciuta ma ho visto i miei ragazzi lanciarsi sui palloni ... Cremonese-Fiorentina 0-2, gol e highlights: Mandragora e Cabral, 3^ vittoria di fila viola Sky Sport Cremonese-Fiorentina, Ballardini sul modulo, cosa deve cambiare Seconda sconfitta di fila per la Cremonese: dopo il successo contro la Roma, i grigiorossi sono caduti prima contro il Sassuolo, e quest'oggi al Giovanni Zini per mano della Fiorentina. La squadra di ... HIGHLIGHTS | Toro e Viola corsari, il Monza impatta a Verona Convincenti successi esterni di Torino e Fiorentina: il Monza non regala nulla al Verona che vede scappare lo Spezia in classifica Dopo gli anticipi del venerdì e del sabato, che hanno visto ... Seconda sconfitta di fila per la Cremonese: dopo il successo contro la Roma, i grigiorossi sono caduti prima contro il Sassuolo, e quest'oggi al Giovanni Zini per mano della Fiorentina. La squadra di ...Convincenti successi esterni di Torino e Fiorentina: il Monza non regala nulla al Verona che vede scappare lo Spezia in classifica Dopo gli anticipi del venerdì e del sabato, che hanno visto ...