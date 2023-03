Cremonese-Fiorentina 0-0 LIVE | si affacciano in avanti i viola

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... acffiorentina : Il nostro XI contro la Cremonese?? Powered by @EA_FIFA_Italia #ForzaViola?? #fiorentina #cremonesefiorentina - infoitsport : LIVE Cremonese-Fiorentina, le UFFICIALI: c'è Galdames, fuori Okereke - infoitsport : Cremonese-Fiorentina, le formazioni ufficiali - infoitsport : Cremonese-Fiorentina, LIVE dalle ore 15:00: out un top nei grigiorossi - infoitsport : Cremonese-Fiorentina, le formazioni ufficiali -

Commenta per primo Nel prepartita diha parlato ai microfoni di DAZN il centrocampista viola Sofyan Amrabat : 'Abbiamo giocato bene vincendo le ultime due in campionato e in Europa. Oggi è una gara fondamentale per ...L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 26ª giornata di Serie A 2022/23: moviolaL'episodio chiave della moviola del match tra, valido per la 26ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l'arbitro ...Alle 15 sono iniziatee Verona - Monza. Alle 18 Roma in campo contro il Sassuolo, alle 20.45 la Juventus ospita la Sampdoria ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ). La giornata si ...

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Dopo la vittoria con il Sivasspor nell'andata degli ottavi di Conference League, la Fiorentina si rituffa in campionato per proseguire il trend delle ultime giornate e continuare a risalire la classif ...