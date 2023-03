Cremona, Suv parcheggiato senza freno a mano: coppia investita. Morta la moglie (Di domenica 12 marzo 2023) Il marito non mette il freno a mano e la moglie viene investita. Lui è ferito, lei non ce l’ha fatta. È Morta Milena Moretti, 70 anni, nel pomeriggio di sabato 11 marzo all’ospedale Niguarda di Milano, dove era stata trasportata in elicottero in condizioni disperate. L’incidente è avvenuto sabato 11 marzo, poco prima di mezzogiorno, a Monte Cremasco, in provincia di Cremona. Secondo le ricostruzioni dei carabinieri, marito e moglie erano appena tornati a casa dopo aver fatto la spesa, posteggiando la loro Jeep Limited sulla breve discesa che porta al garage. Il tempo di scendere e il mezzo si è mosso, travolgendo la coppia. Il 73enne è stato colpito di lato e, pur riportando traumi, se l’è cavata. Le condizioni della coniuge, investita ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 12 marzo 2023) Il marito non mette ile laviene. Lui è ferito, lei non ce l’ha fatta. ÈMilena Moretti, 70 anni, nel pomeriggio di sabato 11 marzo all’ospedale Niguarda di Milano, dove era stata trasportata in elicottero in condizioni disperate. L’incidente è avvenuto sabato 11 marzo, poco prima di mezzogiorno, a Monte Cremasco, in provincia di. Secondo le ricostruzioni dei carabinieri, marito eerano appena tornati a casa dopo aver fatto la spesa, posteggiando la loro Jeep Limited sulla breve discesa che porta al garage. Il tempo di scendere e il mezzo si è mosso, travolgendo la. Il 73enne è stato colpito di lato e, pur riportando traumi, se l’è cavata. Le condizioni della coniuge,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... blogsicilia : ?? SUV senza freno a mano travolge una coppia, morta una donna. La ricostruzione ?? - occhio_notizie : Milena Moretti, donna di 70 anni ieri era stata travolta dal suo Suv a cui non era stato messo il freno a mano, è m… - UnioneSarda : #Cremona Non tirano il freno a mano, coppia travolta dal Suv: morta la moglie - infoitinterno : Parcheggia il Suv senza freno, coppia investita a Cremona - GiannettiMarco : RT @leggoit: #Cremona Non tirano il freno a mano, marito e moglie schiacciati dal Suv -