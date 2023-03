Cremona-Cento in tv | canale | orario e diretta streaming finale Final Four Coppa Italia A2 2023 basket

(Di domenica 12 marzo 2023) Il, l’e le indicazioni per vedere intv, sfida valida comedelladiA2di. Le due formazioni si sono guadagnate la possibilità di contendersi il titolo al termine di due semii combattutissime: la Vanoli ha battuto Torino grazie all’ottimo parziale nel quarto quarto, dopo che il risultato era in assoluta parità dopo i primi 30 minuti di gioco. La formazione emiliana, invece, ha sorpreso Cantù resistendo al tentativo di rimonta, chiudendo infine i conti con un buon margine. La palla a due è fissata alle ore 19:00 di domenica 12 marzo sul parquet della E-Work Arena di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Basket, Coppa Italia Serie A2 2022/2023: la finale sarà #Cremona-#Cento - SportandoIT : IN CAMPO A BUSTO ARSIZIO Chi vincerà? Alle ore 17.45 Cremona-Torino, alle 21 Cantù-Cento. Il grande spettacolo dell… -

...00 Stella Azzurra - Cantù 71 - 85 20:30 Juvi- Latina 69 - 70 VOLLEY - SUPERLEGA 18:00 ...00 San Giobbe Chiusi - Forlì 70 - 73 17:00 Cestistica San Severo - Baltur60 - 77 Visualizza Serie ......00 Stella Azzurra - Cantù 71 - 85 20:30 Juvi- Latina 69 - 70 VOLLEY - SUPERLEGA 18:00 ...00 San Giobbe Chiusi - Forlì 70 - 73 17:00 Cestistica San Severo - Baltur60 - 77 Visualizza Serie ...... compagine mai datasi per morta e autrice di una buona prestazione, sebbene non sia stato abbastanza per fermare la corsa di, che adesso in finale attenderà una tra Cantù e

Cremona-Cento in tv: canale, orario e diretta streaming finale Final ... SPORTFACE.IT

Tommaso Vannucchi centra la prima convocazione con i grandi dopo il forfait, causa febbre, di Pietro Terracciano e andrà in panchina per Cremonese-Fiorentina. Nativo di Viareggio, si tratta di un ...Sebastiano Mazzoni classe 2007 tesserato del Cremona Rugby, è stato convocato nella Selezione Lombardia per disputare il triangolare che si con le rispettive selezioni U16 di Emilia Romagna e Veneto a ...