Crac Svb, paura a poche ore dalla riapertura dei mercati. Yellen: “Non salveremo la banca ma eviteremo il contagio” (Di domenica 12 marzo 2023) Attività frenetica introno alla fallita Silicon Valley Bank a poche ore dalla riapertura dei mercati. Questa mattina il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha chiamato il governatore della California. “Il presidente e il governatore hanno discusso dei modi per affrontare la situazione”, fa sapere la Casa Bianca. Il governo degli Stati Uniti esclude il salvataggio della banca ma vuole evitare il “contagio”, ha affermato poco dopo la segretaria al Tesoro, Janet Yellen. In un’intervista alla Cbs Yellen ha spiegato che il governo vuole evitare che il crollo della Silicon Valley abbia un effetto domino sul sistema bancario Usa. “Vogliamo far in modo che i problemi di una banca non vadano ad affliggerne altre che sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 12 marzo 2023) Attività frenetica introno alla fallita Silicon Valley Bank aoredei. Questa mattina il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha chiamato il governatore della California. “Il presidente e il governatore hanno discusso dei modi per affrontare la situazione”, fa sapere la Casa Bianca. Il governo degli Stati Uniti esclude il salvataggio dellama vuole evitare il “”, ha affermato poco dopo la segretaria al Tesoro, Janet. In un’intervista alla Cbsha spiegato che il governo vuole evitare che il crollo della Silicon Valley abbia un effetto domino sul sistemario Usa. “Vogliamo far in modo che i problemi di unanon vadano ad affliggerne altre che sono ...

