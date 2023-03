Covid, via alla Commissione d’inchiesta: escluse tutte le virostar (Di domenica 12 marzo 2023) In una lunga intervista rilasciata alla Verità, il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti annuncia che la famosa Commissione d’inchiesta parlamentare sul Covid partirà entro giugno. Composta da 20 deputati e altrettanti senatori, la Commissione, secondo quanto affermato da Foti, presenta una clamorosa novità, soprattutto rispetto a quanto accaduto nei lunghi anni di una pandemia ancora tutta da decodificare: non sarà presente alcun espertone che, da ogni tv o social, ha sollecitato in ogni modo la forma più acuta della nostra paura, quella della morte. Così si esprime in merito l’esponente di Fdi: “All’interno della Commissione non ci saranno scienziati perché la nostra non è un’indagine conoscitiva sanitaria. Non possiamo lasciare campo a ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 12 marzo 2023) In una lunga intervista rilasciataVerità, il capogruppo di Fratelli d’ItaliaCamera, Tommaso Foti annuncia che la famosaparlamentare sulpartirà entro giugno. Composta da 20 deputati e altrettanti senatori, la, secondo quanto affermato da Foti, presenta una clamorosa novità, soprattutto rispetto a quanto accaduto nei lunghi anni di una pandemia ancora tutta da decodificare: non sarà presente alcun espertone che, da ogni tv o social, ha sollecitato in ogni modo la forma più acuta della nostra paura, quella della morte. Così si esprime in merito l’esponente di Fdi: “All’interno dellanon ci saranno scienziati perché la nostra non è un’indagine conoscitiva sanitaria. Non possiamo lasciare campo a ...

