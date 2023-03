Covid, Pregliasco su commissione inchiesta: “Inutile, serve una pacificazione. Spero non sia una resa dei conti di Fdi e di Italia Viva” (Di domenica 12 marzo 2023) “La commissione parlamentare d’inchiesta sulla gestione della pandemia? L’importante è che non sia una caccia alle streghe e una resa dei conti politici. È stata voluta da un partito che era all’opposizione (Fratelli d’Italia) e da un altro che ogni tanto dava un colpo a destra e un colpo a sinistra (Italia Viva) rispetto alle scelte del governo e che a posteriori vuole un confronto politico per me Inutile rispetto alla necessità di arrivare a una pacificazione. Ricordo che in Inghilterra, anziché commissioni parlamentari d’inchiesta, hanno svolto una raccolta dati con il contributo di ricercatori, di tecnici e di istituzioni, nell’ottica di prepararsi al futuro”. Così, a Italia città aperta (Cusano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 12 marzo 2023) “Laparlamentare d’sulla gestione della pandemia? L’importante è che non sia una caccia alle streghe e unadeipolitici. È stata voluta da un partito che era all’opposizione (Fratelli d’) e da un altro che ogni tanto dava un colpo a destra e un colpo a sinistra () rispetto alle scelte del governo e che a posteriori vuole un confronto politico per merispetto alla necessità di arrivare a una. Ricordo che in Inghilterra, anziché commissioni parlamentari d’, hanno svolto una raccolta dati con il contributo di ricercatori, di tecnici e di istituzioni, nell’ottica di prepararsi al futuro”. Così, acittà aperta (Cusano ...

