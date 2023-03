Covid, le news. Bassetti: "Vaccino in autunno, speriamo unico con influenza". LIVE (Di domenica 12 marzo 2023) La vaccinazione anti-Covid, in Italia, al momento è ai minimi storici, ma servirà nel prossimo autunno un richiamo, secondo il primario di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova. I dati del monitoraggio evidenziano in lieve diminuzione i casi in Italia, il tasso delle terapie intensive scende all'1% e anche i ricoveri sono in calo al 4,7%. Due regioni a rischio alto, 3 moderato e 16 basso Leggi su tg24.sky (Di domenica 12 marzo 2023) La vaccinazione anti-, in Italia, al momento è ai minimi storici, ma servirà nel prossimoun richiamo, secondo il primario di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova. I dati del monitoraggio evidenziano in lieve diminuzione i casi in Italia, il tasso delle terapie intensive scende all'1% e anche i ricoveri sono in calo al 4,7%. Due regioni a rischio alto, 3 moderato e 16 basso

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : Covid, Rezza: “L’Oms dichiarerà la fine della pandemia” - ladyonorato : “Il Covid non è abbastanza letale per avere vaccini approvati rapidamente”, disse ai ministri il consulente medico… - AlfonsoFuggetta : Covid, le menzogne sulla zona rossa. Conte: “Non sapevo dei 300 militari” - La Stampa - SkyTG24 : Covid, le news. Bassetti: 'Vaccino in autunno, speriamo unico con influenza'. LIVE - AdrianaBravi1 : RT @AStramezzi: ???? Covid, Burioni su twitter: 'Colpa di chi ha omesso o falsificato i dati'. Ovvero: pararsi il sedere con un post - Il Gi… -