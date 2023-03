Covid in Toscana: morto a Lucca un uomo di 75 anni, oggi 12 marzo. E 136 nuovi contagi. 156 i ricoverati (8 in terapia intensiva) (Di domenica 12 marzo 2023) E' morto un uomo di 75 anni, per Covid, oggi 12 marzo 2023. Risiedeva a Lucca. Sono 136 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 42 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 94 con test rapido. Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall'inizio della pandemia sale dunque a 1.591.870. I nuovi casi sono lo 0,01% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,02% (264 persone) e raggiungono quota 1.572.833 (98,8% dei casi totali). L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 12 marzo 2023) E'undi 75, per122023. Risiedeva a. Sono 136 icasi di-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in: 42 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 94 con test rapido. Il numero deiati rilevati nella regione dall'inizio della pandemia sale dunque a 1.591.870. Icasi sono lo 0,01% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,02% (264 persone) e raggiungono quota 1.572.833 (98,8% dei casi totali). L'articolo proviene da Firenze Post.

