Covid: De Micheli si commuove all'Assemblea Pd, 'chiedo rispetto, io c'ero nel Cdm'

Roma, 12 mar (Adnkronos) - Si commuove Paola De Micheli, deve interrompere per qualche istante il suo intervento alla Assemblea del Pd che le dedica un lungo applauso, quando ricorda i giorni del Covid e le vittime della pandemia. "Dobbiamo difendere il lavoro di Roberto Speranza, e anche Beatrice Lorenzin. Io c'ero in quel Consiglio dei ministri, chiedo rispetto per la storia", ha detto la deputata dem.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fulvioaloru : @StaseraItalia @paola_demicheli Sì, come faceva lei, la De Micheli, quando da ministro andava in giro per L'Italia,… - Raffael50366427 : @StaseraItalia @ProfMBassetti Ovviamente questo deve valere per tutti , non solo per il covid , vedi la De Micheli… - MariusKalander : La De Micheli era commissario alla ricostruzione ed era quella dei finestrini aperti anti Covid #tagadala7 - Eugenio69430956 : @repubblica Pure i casi covid è colpa di Salvini come la siccità. Tutti i politici del PD e 5Stelle combattono cont… -