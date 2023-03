Costa d’Amalfi | presentata la nuova società di calcio

(Di domenica 12 marzo 2023) È statanell’Aula Consiliare di Palazzo Mezzacapo a Maiori, ladel, compagine militante nel Girone B del Campionato d’Eccellenza. L’incontro con stampa ed istituzioni locali, moderato dalla giornalista e speaker radiofonica Rossella Pisaturo, è stata l’occasione per sancire il passaggio di consegne tra il presidente uscente, l’imprenditore e maestro pasticciere Sal De Riso, e il nuovo presidente, il Ceo di Savino Solution Spa, l’ingegnere Nicola Savino. “Per me è stata un’esperienza ambiziosa – ha dichiarato l’ormai ex presidente Sal De Riso, al termine della sua esperienza alla guida del– Un progetto sportivo e sociale che ha raccolto tante adesioni in questi anni, tante persone che hanno contribuito a ottenere ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mattinodinapoli : «Costa d'Amalfi», passaggio di consegne tra Sal De Riso e Nicola Savino - positanonews : #Apertura #Cultura #Radici #seminariodistudi A Praiano il seminario “Radici. Storytelling genealogiche delle famigl… - NMammato : RT @reneweurope_cda: Vi aspettiamo Giovedì 30 Marzo 2023 alle ore 17.30 presso la Sala Stampa Oscar Niemeyer di Ravello, con una iniziativa… - gcapone02 : RT @reneweurope_cda: Vi aspettiamo Giovedì 30 Marzo 2023 alle ore 17.30 presso la Sala Stampa Oscar Niemeyer di Ravello, con una iniziativa… - 94RafScala : RT @reneweurope_cda: Vi aspettiamo Giovedì 30 Marzo 2023 alle ore 17.30 presso la Sala Stampa Oscar Niemeyer di Ravello, con una iniziativa… -

È stata presentata nell'aula consiliare di palazzo Mezzacapo a Maiori , la nuova società del, compagine militante nel Girone B del campionato'Eccellenza. L'incontro, moderato dalla giornalista e speaker radiofonica Rossella Pisaturo , è stato l'occasione per sancire il ...Staccati in classifica proprio gli azzurro - oro che restano al terzultimo posto e rischiano di essere scavalcati dal Faiano, di scena nel posticipo della domenica contro il. Primo ...Crollo interno per l'Ercolanese, chiamata a riscattarsi con l'appuntamento in trasferta sul terreno del. Il Città di Solofra ospiterà in casa l'Audax Cervinara nel prossimo impegno di ...