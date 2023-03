Così migliaia di lettere hanno suggellato l’amore tra Goethe e Charlotte (Di domenica 12 marzo 2023) Cosa sarebbe la vita senza amore? Una domanda a cui è impossibile rispondere, perché questo sentimento ha mille sfaccettature e si manifesta in forme e modi differenti tanto da catalizzare ogni aspetto della vita. C’è l’amore dei genitori verso i figli, quello più vero e duraturo, ma anche l’amore passionale che travolge due amanti oppure quello platonico. Questo è un sentimento puro che trova il suo compimento nell’alchimia che si crea con l’altro fino a raggiungere la perfezione. Un sentimento spesso decantato da poeti e scrittori che in alcuni casi lo hanno vissuto sulla loro pelle proprio come è successo a Johann Wolfgang Goethe. Quello tra lo scrittore tedesco e Charlotte von Stein è stato un amore intenso, cerebrale, vissuto tra le oltre 1800 lettere che i due amanti si sono ... Leggi su dilei (Di domenica 12 marzo 2023) Cosa sarebbe la vita senza amore? Una domanda a cui è impossibile rispondere, perché questo sentimento ha mille sfaccettature e si manifesta in forme e modi differenti tanto da catalizzare ogni aspetto della vita. C’èdei genitori verso i figli, quello più vero e duraturo, ma anchepassionale che travolge due amanti oppure quello platonico. Questo è un sentimento puro che trova il suo compimento nell’alchimia che si crea con l’altro fino a raggiungere la perfezione. Un sentimento spesso decantato da poeti e scrittori che in alcuni casi lovissuto sulla loro pelle proprio come è successo a Johann Wolfgang. Quello tra lo scrittore tedesco evon Stein è stato un amore intenso, cerebrale, vissuto tra le oltre 1800che i due amanti si sono ...

Così migliaia di lettere hanno suggellato l'amore tra Goethe e Charlotte La sua anima così sensibile non glielo avrebbero permesso, la stessa anima che conquistò immediatamente il poeta che non riusciva a starle lontana. Nonostante lo scrittore risiedesse a Weimar, a ...