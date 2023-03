Cosenza vince lo scontro salvezza contro la Spal | mister Viali al triplice fischio prova l’acrobazia VIDEO

(Di domenica 12 marzo 2023) Vittoria clamorosamente importante per il, che quest’oggi ha superato in casa 1-0 lain un vero e proprioin Serie B. Un successo che permette alla squadra calabrese di risalire in diciottesima posizione, superando sia il Brescia che lastessa. Va da sè che c’era bisogno di una celebrazione adeguata. Ci ha pensato il tecnico William, che aldel direttore di gara vede una palla in area arrivare nella sua direzione e decide, in preda all’entusiasmo, dire una ‘bicicletta’ con risultati modesti. Per fortuna l’adrenalina gli ha permesso di rimettersi subito in piedi e continuare i festeggiamenti. SportFace.

di Andrea Mainardi Ci si era illusi forse in una svolta dopo la vittoria contro il Cittadella ma così non è stato. Nel cruciale scontro diretto del 'Marulla' il Cosenza vince grazie al sinistro di Brescianini in un secondo tempo nella quale la Spal è stata assente ingiustificata. Dopo un primo tempo equilibrato dove Maistro centra una traversa, Oddo stravolge

Il Genoa non fallisce l'occasione per allungare al secondo posto. Al Ferraris contro la Ternana finisce 1-0, decide Badelj nel primo tempo. La rete dopo 13': assist dalla sinistra di Haps e nessun problema per il centrocampista croato che insacca.